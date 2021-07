Unge fanges i boligfælde

Er du også blevet snydt på boligmarkedet? Del din historie i en mail til 1224@eb.dk. Eller sms/mms til 1224 (alm. takst).

Kampen om at få en lejebolig i landets største byer har aldrig været hårdere. Slet ikke i disse uger hvor tusindvis af studerende står i kø for at finde en billig lejebolig.

Det udnytter en række af dybt useriøse boligportaler groft. Som Ekstra Bladet afslørede for et par måneder siden, er der nemlig ingen grænser for opfindsomheden, når det gælder om at få de unge boligsøgende til at betale hundredvis af kroner om måneden for ubrugelige boligannoncer.

Der er tilsyneladende tale om langt flere end blot nogle få brodne kar, som dem vi tidligere har afsløret. En større stikprøve, Ekstra Bladet netop har lavet, viser, at en lang række af boligportaler er lavet efter nøjagtig samme opskrift.

De fleste af annoncerne er slet ikke oprettet hos dem, men uden tilladelse kopieret direkte fra Den Blå Avis og hos en række af landets største udlejere.

– Det er i sig selv et problem, at de bruger annoncer, uden at den udlejer, som de boligsøgende skal i kontakt med, aner noget om det, mener Rasmus Okholm-Hansen, der er indstillingschef for Centralindstillingsudvalget (CIU), der formidler studieboliger, som unge gratis kan skrive sig op til.

– De siger, at de er til for at hjælpe boligsøgende igennem den jungle, som det kan være at finde en bolig på nettet

– Men reelt gør de bare junglen større.

Sagen kort Ekstra Bladet har de seneste måneder afsløret, hvordan boligsøgende systematisk narres til at betale for adgang til annoncer, de gratis kan læse andre steder. Det sker på sider som boligdk.dk, selejebolig.dk og findroomie.dk, der drives af tre nordjyske iværksættere Senest har vi lavet en større stikprøve på en andre boligportaler, hvor forretningsmetoden er den samme. Som de nordjyske iværksættere bruger flere af portalerne også talrige grupper på Facebook til at reklamere for lejemålene, som det koster op til 400 kroner om måneden at se kontaktoplysningerne på.

Hos boligportalen i Aarhus er man en af de få, der rent faktisk validerer annoncer og har aftaler med udlejerne. Foto: Ernst Van Norde

Suger annoncer ud

Også hos landets største side, boligportal.dk, får de useriøse spillere kritik.

– Der er en meget stor efterspørgsel, som der slet ikke er boliger nok til at dække. Og så er der bare nogen, som ingen skam i livet har og udnytter det, siger adm. direktør Anders Hyldborg til Ekstra Bladet.

– Vi lever jo i en digital virkelighed, hvor de ’suger’ boligannoncerne ud og fremviser dem, som om at det er deres egne. Og så glemmer de ofte at få opdateret siderne, så man køber sig til gamle og udløbne annoncer.

– Det er nogle banditter, der forsøger at spolere det for både udlejere og lejere, vurderer han.

Hentet hos andre De kalder sig alt fra nyhybel.dk til boligboom.dk, rentola.dk, boligtorvet.dk og akutbolig.dk. Fælles for de mange kreative navne, som disse og lignende boligportaler har, er, at de ofte har de samme ’varer’ på hylderne. Typisk i form af annoncer som udlejerne aldrig har bedt dem om at vise. Ekstra Bladet har derfor bedt en række af portalerne om en kommentar til, hvorfor de skal have op til 400 kroner om måneden for annoncer, man gratis kan se andre steder. Men lysten til at tale om den noget alternative forretningsmodel er minimal. ’Vi er for nuværende ikke interesseret i at offentliggøre omfanget og metoden for vores samarbejdsaftaler,’ forklarer Kristian og Josefine fra lejboliger.dk. Men de kan ikke se et problem i, at mange af deres annoncer er hentet rundt om på nettet. ’Køber du et abonnement hos os, betaler du for at få adgang til udlejernes kontaktoplysninger på ét samlet sted, så du som boligsøgende ikke skal bruge tid på at lede efter den enkelte udlejer på en lang række forskellige steder.’ ’Som følge heraf stammer en stor del af oplysningerne på vores site derfor helt naturligt fra skrabning på nettet.’ Hos portalen findboliger.dk ønsker man heller ikke at fortælle nærmere om, hvilke udlejere der er en aftale med. Hvis overhovedet nogen. ’Jeg kan ikke svare dig på dine specifikke spørgsmål grundet konkurrencemæssige omstændigheder,’ lyder det fra Emil i en mail til Ekstra Bladet. Ejerne af nyhybel.dk. boligboom.dk, rentola.dk, boligtorvet.dk og akutbolig.dk har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse. Vis mere Vis mindre

Narrer unge

Hos CIU giver de mange useriøse boligportaler problemer, fordi de studerende betaler for noget, som allerede er gratis.

– Vi oplever, at vores boliger dukker op på portalerne, hvor meningen altså er, at de skal være gratis tilgængelige for de studerende, forklarer Rasmus Okholm-Hansen.

– De unge tror, at de har skrevet sig op hos os, mens de reelt kun har tilmeldt sig en boligportal.

DF: Noget svineri Dansk Folkeparti mener, at der skal mere fokus på de digitale boligfælder, hvor især de svage borgere rammes. – Det er noget svineri det her, siger retsordfører Peter Skaarup til Ekstra Bladet. – For nogle kan det hurtigt blive til mange penge. – Så det er vigtigt, at vi får sat ind over for det, lyder det fra ordføreren, der nu vil bede justitsministeren om at gribe ind i problemstillingen.

Brodne kar

Ifølge Anders Hyldborg fra boligportal.dk kræver det et omfattende kontrolarbejde, hvis man vil drive en seriøs boligportal.

– For eksempel ringer vi og taler med de private udlejere, før vi siger ja til en annonce.

– Vi tjekker også i forskellige registre, om det er en bolig, som vedkommende har retten til at udleje. Er vi i tvivl, beder vi om dokumentation.

Artiklen fortsætter under billedet...

Direktør hos Boligportalen, Anders Hyldborg, er træt af at skulle sammenlignes med de useriøse boligportaler. Foto: Ernst van Norde

– Hvad betyder de brodne kar for jeres branche?

– Det betyder, at vi virkelig skal kæmpe ekstra meget for, at der bliver lavet et ordentligt arbejde. Vi skal være en modpol til det her virvar af manglende seriøsitet. Vi har en skam i livet.

– Men jeg synes faktisk, at der skal gøres noget ved det her.

– Hvorfor det?

– Fordi det kan simpelthen ikke passe, at de useriøse spillere får lov til at slå plat på, at der er kamp om boligerne.

– Hver gang der er nogle unge mennesker, som bliver snydt, er det en for meget. Det er ikke i orden, og det skal have en konsekvens.