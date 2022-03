Vil du af med Putins dyre gas? Det kan du gøre

Der findes flere alternativer til gas, når det kommer til opvarmning af boligen, og generelt er det en god idé at komme i gang med energirenovering nu, så boligen er klar til næste vinter

Ekstra Bladet

Der findes gode alternativer til gasfyret, som i denne tid koster dyre domme at varme op med. Men det er ikke det eneste, du kan ændre ved din bolig for at spare penge.