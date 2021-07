Dogecoin-skaber i frådende angreb mod kryptovaluta

Ekstreme kursfald- og stigninger er hverdag, hvis du kaster dine sparepenge i kryptovaluta, og nu går en af krypto-verdenens mere erfarne personer ud med en sønderlemmende kritik af hele branchen.

Jackson Palmer, der var med til at skabe den meget omtalte Dogecoin, er for en kort stund vendt tilbage til det sociale medie Twitter, hvor han skriver:

'Jeg bliver ofte spurgt, om jeg nogensinde vil vende tilbage til kryptovaluta eller dele mit synspunkt om emnet igen. Mit svar er et fuldhjertet nej.'

'Efter at have studeret det i årevis mener jeg, at kryptovaluta er en nedarvet, højreorienteret, hyperkapitalistisk teknologi, der primært er skabt for at forstærke rigdommen hos sine tilhængere gennem en kombination af skatteunddragelse, mindre tilsyn og kunstigt skabt ressourcemangel'.

Det værste samlet

Tilhængere af kryptovalutaer hylder ofte sektoren, da en stor del af valutaerne er decentraliseret og ikke påvirket af stater, som normale valutaer er.

Men det synspunkt køber Palmer ikke.

'Selvom der påstås 'decentralisering,' er krypto-industrien styret af magtfulde karteller med rige skikkelser, der med tiden har udviklet sig til at inkorporere mange af de samme institutioner, der er bundet til det eksisterende centraliserede finansielle system, som de angiveligt satte sig for at erstatte', skriver han og fortsætter:

'Kryptovaluta tager den værste del fra nutidens kapitalistiske system (altså korruption, svindel og ulighed) og bruger software til teknisk at begrænse indblanding (altså løbende revision, regulering og beskatning), der er med til at beskytte eller være et sikkerhedsnet for det gennemsnitlige menneske'.

Manipulation

Mod slutningen af tråden på Twitter gør han samtidig opmærksom på, hvor nemt det er at miste sine investeringer i kryptovaluta.

Noget, der også er blevet beskrevet i Ekstra Bladet af flere omgange:

'Mister du kodeordet til din konto? Din fejl. Bliver du snydt af en svindler? Din fejl. Milliardærer, der manipulerer markedet? De er genier', skriver Jackson Palmer

