Dyre skiver: Din LP-samling kan være guld værd

LP'er er upraktiske, de fylder og er i nogles øjne et levn fra fortiden. Det var måske også sandheden indtil for ganske få år siden, hvor LP'en fik en tur mere i manegen. Det betyder, at nye samlere kommer til, og gamle samlere kan retfærdiggøre at støve pladespilleren af. Men også at der muligvis står guld i gemmerne.