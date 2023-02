Ejendomsmæglere: Helt urimeligt

Det er ikke fair, at købere skal betale en regning for en tid, hvor de ikke ejede huset, mener man hos Dansk Ejendomsmæglerforening

Hos de danske ejendomsmæglere er man træt af de årelange forsinkelser, der har været på de nye ejendomsvurderinger. Og de kender alt til de problemer, det volder nye boligkøbere at risikere at ende med en efterskat fra før, de ejede boligen.

- Vi regnede jo med, at det var højst et halvt år, og så var det trods alt ikke ret mange penge, der var tale om. Men køber du bolig i løbet af 2023, risikerer du, at det er op mod tre års efterskat, du hænger på som køber, siger Thomas la Dous, chef for public affairs hos Dansk Ejendomsmæglerforening.

Han er ikke tilfreds med den ordning, at det er køber, der skal betale.

- Hvis man skal have penge retur efter at have solgt sin bolig, så får man dem direkte. Det kan staten godt administrere. Men er der efterbetaling lyder forklaringen, at det for tungt administrativt at opkræve gælden hos den tidligere boligejer, og derfor sender man regningen til nuværende ejer.

- Det mener vi er urimeligt. Hvis staten ikke kan magte den opgave, må de tage den på deres kappe og stryge den gæld helt, så køber ikke hænger på en urimelig regning, siger han.

Som ejendomsmægler er der dog ingen krav om, at man skal informere nye boligkøbere om den potentielle ekstraregning.

- Ejendomsmægler er jo sælgers mand, så det ville være forkert af ejendomsmægleren at sikre køber den aftale, der vil koste sælger mere. Men som ejendomsmægler skal man gøre opmærksom på den nye skattelovgivning, forklarer han.

Som boligkøber skal du eller din rådgiver altså sørge for at få skrevet i kontrakten, hvordan og af hvem evt. efterregulering af grundskylden skal betales.

- Man kan lave en aftale om at tales ved, når regningen kommer, eller man kan anslå, hvor meget det vil dreje sig om og få det ud af verden ved købet, siger han.

