Har du gæld, kan du med fordel forhandle med dine kreditorer. Her får du vært på 'Luksusfælden' Kenneth Hansens bedste råd til, hvordan du går til forhandlingerne

Har man stiftet unødigt meget gæld, er det ofte muligt at få nedbragt sin gæld ved at forhandle med sine kreditorer.

Ifølge Kenneth Hansen, som siden 2016 har været en af eksperterne i TV3-programmet 'Luksusfælden', kan det ofte kaste en gevinst af sig, hvis man går i dialog med sine kreditorer.

I flere udsendelser af Luksusfælden er det lykkedes for Kenneth Hansen og de øvrige eksperter at skære mere end en million kroner af deres restgæld ved at forhandle med kreditorerne.