Ekstra Bladet har talt med en køberrådgiver om, hvilke ting du skal sikre dig, inden du køber et sommerhus

Sommerhusene er blevet solgt som aldrig før under coronakrisen, og det er faktisk gået så stærkt, at flere af de nyligt solgte sommerhuse allerede er blevet sat til salg igen - her får du en køberrådgivers tips til, hvordan du finder det rette sommerhus og gør den bedste handel.