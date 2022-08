Ekstra Bladets økonomi-ekspert ny mand i Finanstilsynet

- Det kom som en overraskelse. Men en god en af slagsen.

Sådan siger Carsten Holdum, 54, der netop er udpeget som nyt medlem af Finanstilsynet. Holdum har flere årtiers erfaring fra blandt andet Forbrugerrådet Tænk, hvor han i en årrække var chefkonsulent, og PFA, hvor han virkede som forbrugerøkonom.

- Det er meget interessant, at det her dukker op, for jeg havde jo planlagt ikke at arbejde mere. Men når man har så meget erfaring fra finansverdenen og med lige netop forbrugerforhold, så er det jo nærmest et borgerligt ombud, siger han.

Det var erhvervsminister Simon Kollerup, der pegede på Carstem Holdum, der fra 1. september overtager rollen fra Ken Bechmann, professor ved CBS.

Hos Finanstilsynet glæder man sig også til at få nye kræfter om bord:

- Med sin baggrund skal Carsten blandt andet være med til styrke Finanstilsynets fokus på forbrugerbeskyttelse på det finansielle område, siger Nina Dietz Legind, formand for Finanstilsynets bestyrelse.

Et nybygget hus og en have, der skal bygges op fra bunden. Der er nok at se til for Carsten Holdum, men han har alligevel sagt ja til at være en del af bestyrelsen i Finanstilsynet. Foto: Jonathan Damslund

Selvom det er tung post har Carsten Holdum ikke glemt, hvordan han prioriterede sidste år, da han stoppede hos xxx. Da havde han formået at spare og investere på en måde, der gjorde ham økonomisk uafhængig og gav muligheden for at gå på pension, selvom han kun var 53.

- Jeg har sagt ja til opgaven, der er bestyrelsesarbejde med et møde om måneden og selvfølgelig forberedelse. Men mere skal jeg ikke arbejde - der er stadig en have, der skal passes, og et barnebarn - og snart to - og det skal der være tid til, siger han.

Læs her, hvordan Carsten Holdum formåede at spare op til tidlig pension.

