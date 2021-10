Energichok: 'Forbered dig på dyr vinter'

Naturgaspriserne fortsætter med at stige, og danskerne kan godt forberede sig på, at energien bliver dyr over vinteren, lyder det fra Jyske Bank

Priserne for naturgas er intet mindre end seksdoblet på blot et år.

Det er faktum, efter at priserne igen tirsdag fortsatte med at stige.

Selvom det Internationale Energiagentur afviser, at de hastigt stigende energipriser skyldes den grønne omstilling, så er der utvivlsomt en sammenhæng, lyder det fra Jyske Bank i en kommentar onsdag ifølge Finans.

'Mens mange faktorer spiller ind, så er det også et faktum, at en grøn omstilling til vejrafhængige energikilder (vind, sol & vand) gør os følsomme over for periodisk manglende vind og lave vandreservoirer, som vi præcist nu er ramt af. Alle bør forberede sig på en dyr energivinter.

Sådan lyder advarslen fra Jyske Bank.

Banken mener, at vi i øjeblikket oplever det første 'energichok' mod en grøn omstilling.

Det er blandt andet en rekordvarm og vindstille sommer i Europa, der betyder, at elpriserne stiger. Priserne på el forventes at blive omkring 30 procent højere i de kommende tre måneder sammenlignet med samme periode sidste år ifølge energiselskabet Seas-NVE.

Samtidig forventer selskabet en kold og tør vinter, hvilket betyder, at efterspørgslen på energi bliver større, og at der ikke vil blive produceret lige så meget vindstrøm og strøm fra vandkraftværker.

