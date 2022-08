Det er ikke kun kærligheden, som kærestepar vinder. For fællesøkonomi giver fordele. Der er nemlig penge at spare ved at slå økonomien sammen. Desuden er par med fællesøkonomi mere lykkelige end par uden

Hvis du er single, er dine udgifter sikkert højere, end hvis du havde en kæreste at dele økonomien med. Nogle vil for guds skyld aldrig have fællesøkonomi, mens andre gladeligt overlader finanserne til deres partner. Men der er mange fordele ved at dele økonomien. Hvis I som par overvejer at at blive gift, er spørgsmålet dog, om det kan betale sig rent økonomisk.