Fejlfuld tablet blev solgt som udstillingsmodel

Power i Sønderborg solgte en tablet til Jack Bøttger som en 'udstillingsmodel'. Da den gik i stykker efter én måned, viste det sig, at den var over fire år gammel og havde været til reparation tre gange

Da 28-årige Jack Bøttger fra Broager i Sønderjylland skulle købe en computer til sin søn, blev han fristet af prisen på en tablet i Power i Sønderborg.

Den var sat til salg som en 'udstillingsmodel', og Jack kunne derfor spare over 50 procent på, hvad han troede, var en helt velfungerende tablet.

Efter en måned fandt han dog ud af, at den ikke var så velfungerende, som han i første omgang troede.

Den begyndte nemlig at gå i sort, og han indleverede den derfor i Power igen, der sendte den til reparation.

Over 2600 kroner

Da Jack fik svar fra værkstedet, kunne han se, at de ville have 2663 kroner for at reparere hans nye tablet.

Derudover kunne han til sin overraskelse læse, at tabletten var solgt første gang i 2017, og at den i mellemtiden havde været til reparation hele tre gange, inden han købte den.

Da han spurgte en service-medarbejder i Power, fortalte medarbejderen, at det var normal praksis, at man solgte en udstillingsmodel, der tidligere har været til reparation, men at man kunne glemme at fortælle kunden om det.

Det ville Jack Bøttger ikke være en del af, så han bad om at få sine penge retur, hvilket han også fik.

- Jeg synes, det er frækt. De burde simpelthen oplyse deres kunder om sådan noget. Jeg synes simpelthen ikke, at så stort et firma kan tillade sig at gøre sådan, fortæller han til Ekstra Bladet.

Jack Bøttger blev tilbudt, hvad han selv kalder, et 'hold-kæft-bolsje' på 100 kroner til Power, som han takkede nej til. Privatfoto.

- Kommer ikke til at gentage sig

Varehuschef i Power i Sønderborg, Casper Luccas Esbensen, erkender blankt, at det er en fejl fra deres side.

- Jeg har også talt med Jack og sagt undskyld til ham. Det er en fejl fra vores side. Det er ikke normal praksis, at vi sælger varer uden at informere kunder om historikken, siger han.

Han mener dog, at de har handlet i god tro, selvom de har solgt Jack en tablet, der blev solgt første gang for over fire år siden og i mellemtiden har været til reparation tre gange.

- Vi har jo handlet i god tro, fordi sælger ikke vidste det. Han var ikke klar over, at produktet har været til service flere gange. Han var heller ikke klar over, at produktet var solgt første gang i 2017.

- Hvordan kan en tablet, der er over fire år gammel og har været til reparation tre gange, overhovedet komme ud i butikken igen?

- Man vurderer jo fra sag til sag, når den kommer ind. Hvis den har været solgt og kommer retur, og vi så får at vide fra servicecenteret, at den virker, så tænker vi jo, at den virker. Så har man måske ikke tænkt over, at den er fra 2017 og har været til reparation tre gange. Så har man været for hurtig og udstillet den. Lige i den her situation er det en fejl, at vi ikke får den afskrevet med det samme, når den har været til reparation tre gange. Derudover er den næste fejl, at man ikke har informeret kunden om det.

Casper Luccas Esbensen fortæller, at man i Power i Sønderborg nu har lavet en strengere rutine, når det kommer til kontrollen af returprodukter. Derudover siger han, at man vil være mere opmærksomme på at informere kunderne grundigt om produkters historik.

- Det skal selvfølgelig ikke ske, at vi sælger et teknikprodukt, der har været til service tre gange. Det er for meget. Vi har simpelthen bare lavet en fejl, og det er en fejl, der ikke kommer til at gentage sig, siger han.

Jack Bøttger fortæller til Ekstra Bladet, at han dog ikke har tænkt sig at handle i Power igen.

Det er ikke første gang, den er gal med et produkt fra Power. Ekstra Bladet har tidligere skrevet om en trimmer fra Power, der sprang i luften.