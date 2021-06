Første bank i Danmark: Nu kan du købe krytpovaluta her

'Vi har set en meget stor interesse for kryptovalutaer efterhånden som aktivklassen er modnet,' lyder det fra Saxo Bank

Saxo Bank vil som den første i bank i Danmark gøre det muligt for bankens kunder at handle med kryptovaluta.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at det nærmere bestemt vil være tre forskellige valutaer, som man kan handle med via platformen. I første omgang vil det være Bitcoin, Ethereum og Litecoin mod euro, dollar og japanske yen.

Brugeren vil kunne lave de første kryptohandler 22. juni.

'Vi har set en meget stor interesse for kryptovalutaer efterhånden som aktivklassen er modnet, og flere både private og institutionelle investorer nu også ser mod kryptovalutaer, når de skal diversificere porteføljen,' lyder det i pressemeddelelsen fra bankens nordiske direktør Johannes Rovsing.

Rovsing husker samtidig brugerne om, at det er forbundet med ekstrem risiko at handle kryptovaluta.

'Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på den høje risiko, som følger med investering i kryptovalutaer, der netop er kendt for store og pludselige prisudsving.'

Ekstra Bladet har lavet en guide til, hvordan handler med krypto, samt hvad du skal være opmærksom på.