Dine Penge ... 14. mar. 2022 kl. 19:28

Første gang i seks år: Skær op til 15 procent af dit boliglån

Rigtig mange har allerede konverteret, men et netop åbnet lån betyder, at der lige nu er en endnu større kursgevinst at hente på dit boliglån. For nye boligkøbere er de fortsat stigende renter til gengæld rigtig dårligt nyt