Første gang siden 2011: Nu kommer de nye ejendomsvurderinger

Vurderingerne kommer i etaper. I første omgang får 50.000 boligejere nye vurderinger. Det betyder samtidig, at boligejere kan forvente at få overskydende boligskat tilbage, såfremt der er betalt for meget

Efter lang venten bliver en del af de nye ejendomsvurderinger nu sendt ud til de danske boligejere.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Helt præcist er det 50.000 boligejere, der i første omgang kan forvente at modtage post med de nye vurderinger. De resterende vil komme fra 2022.

14 milliarder

Efter den nye vurdering kan boligejere forvente at få overskydende boligskat tilbage, såfremt der er betalt for meget. Det samlede tal, som staten skylder i den sammenhæng, er steget til 14 milliarder kroner. Læs mere om det her.

Det er første gang siden 2011, at der kommer nye ejendomsvurderinger.

- Der er ingen tvivl om, at det har været et langt sejt træk at nå hertil, men så meget mere positivt er det, at vi nu er, hvor vi skal være. Nu kan vi se frem til, at de nye vurderinger bliver udsendt til danskerne, siger skatteminister Morten Bødskov.

Boligskatteregler

Man forventer stadig at holde fast i 2024 som tidspunktet, hvor de nye boligskatteregler bliver implementeret.

Et bilag fra IT-tilsynet, der holder opsyn med projektet, beskriver, at der alligevel risiko for forsinkelser i forbindelse med implementeringen.

- Der er samlet set tale om et program med høj risiko for forsinkelser og fordyrelser, men det vurderes at kunne håndteres, skriver tilsynet.