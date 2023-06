Kun i Ekstra Bladet

Et par timer foran computeren hver formiddag, og så er den gode månedsløn hjemme - og lidt til. Det må være de flestes drøm og den romantiske forestilling om livet som daytrader.

Helt så lyserødt er livet dog ikke for Anders Dall. Han begyndte at investere - eller trade - for syv år siden på hobbyplan, og sidste år droppede han sit job som sosu-hjælper for at hellige sig sin efterhånden indbringende passion.