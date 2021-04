Efter mere end 20 år som succesfuld Rema 1000-købmand har Frank Halvorsen som 50-årig valgt at trække sig tilbage. Det kan han gøre, fordi han har taget flere store beslutninger i løbet af sin karriere

I virkeligheden ville han have ventet, til han blev 55 år, men til sommer trækker 50-årige Frank Halvorsen sig alligevel tilbage fra arbejdsmarkedet. Læs hans tips til hurtigere at kunne gå på pension i artiklen her.