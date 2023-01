Økonomi er svært og uoverskueligt, men med få greb vil mange ting blive langt lettere - her får du Kenneth Grønbechs bedste råd til at få styr på pengene

Jeg har en af de absolut længste uddannelser inden for økonomi. Jeg burde derfor have de bedste forudsætninger for at synes, at økonomi er noget af det letteste. Det synes jeg langtfra det er.

Og når det er svært for mig, må det være enormt svært for mange andre, der ikke har samme forudsætninger for at forstå økonomiens faldgrupper.