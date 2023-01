Dine Penge ... 11. jan. 2023 kl. 13:52 Gem artikel Gemt artikel

Glemt fradrag: Få mange flere penge hver måned

De massive rentestigninger har gjort det dyrere at være dansker. Det betyder dog samtidig, at du kan hente mange flere penge hos Skat, og Skattestyrelsen undrer sig over, at du ikke har gjort det endnu