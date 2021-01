Godt nyt om corona-regningen

Fantastisk år for aktier kan sende så mange ekstra milliarder i statskassen, at det kan betale hele mink-regningen

Man skal være et noget ubekymret gemyt, hvis man ikke på noget tidspunkt har grublet lidt over de samfundsøkonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Eksempelvis er alene aflivningen af minkerhvervet blevet vurderet til at koste staten 10 mia. kr. svarende til 1700 kroner pr. dansker.

10 mia. ekstra skattekroner

Men nu kan der være op mod 10 milliarder ekstra skattekroner på vej i statskassen, for 2020 har været et endnu bedre år på aktiemarkedet, end Finansministeriet i december forudså i sin økonomiske redegørelse.

Som beskrevet i Ekstra Bladet i dag er danskernes pensionsformuer boomet under krisen, og staten tager en ordentlig luns af gevinsten i form af den PAL-skat (15,3 pct), som blev indført i 2000.

Finansminister Nicolai Wammen (S) forventede før jul, at skatten ville indbringe staten 19,5 mia. kr., men pensionsgiganten PFA vurderer i en spritny analyse foretaget for Ekstra Bladet, at beløbet snarere bliver 25-30 mia. kr.

Bundsolid økonomi

- Samlet set har vi verdens største pensionsopsparing pr. borger. Og dermed har vi en bundsolid samlet økonomi, både i forhold til en aldrene befolkning. Og nu konkret i forhold til at håndtere en sundhedskrise som Covid-19, siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

- Alt sammen en situation, vi som land har opnået, fordi vi er myreflittige på arbejde, veluddannede og overordnet har et bundsolidt pensionssystem, siger han.

Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm glæder sig.

- I en tid, hvor staten bruger milliarder på at betale corona-regningen, må alle glæde sig over, afkastet på aktiebeskatningen bidrager solidt til statskassen.

Advarer mod skattestigninger

- Så vi vil kraftigt advare regeringen mod at hæve skatterne yderligere ud over de 12 mia. kr., som man allerede har hævet skatterne med. For sker det, begrænses muligheden for, at der kan komme gang i hjulene efter krisen, siger hun.

Det er Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale pengetank Cepos, ikke overraskende enig i.

- Det er absolut ingen begrundelser for at hæve skatterne, for Danmarks offentlige finanser er blandt verdens sundeste.

Polstring

- Så selvom krisen vil medføre en ekstra gæld på 150 milliarder kr. frem til 2022, så kan statskassen sagtens absorbere det, for der er gennemført mange udskældte og upopulære reformer, som i den grad har polstret de offentlige finanser.

Han henviser til bl.a. dagpengereformen, kontanthjælpsreformen, pensionsreformen og efterlønsreformen.

- Samtidig har danskerne stiftet flotte pensionsformuer i bl.a. aktier, der er steget og som i kraft af PAL-skatten sender mange milliarder ned i statskassen. Så der bliver ingen god begrundelse for, at Mette Frederiksen skal tone frem på tv-skærmene og bede alle om at bidrage endnu mere, mener han.