Skat sladrer om din økonomi i januar, så se at få ryddet op inden nytår

Der er rigeligt at bruge penge på i denne måned, og for de fleste af os er det om at få prioriteret hårdt, hvor pengene skal lægges. Men er du fremsynet og vil give dig selv gode muligheder næste år, er der særligt ét sted, du bør sætte ind.

- Kreditværdighed er det væsentligste parameter, man som långiver kigger på, når man skal vurdere, om der kan lånes penge ud.