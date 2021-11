Guide: Sådan tjener du penge på at bruge dankortet

En husstand kan i gennemsnit få knap 1600 kroner tilbage om året. Investerer du de penge, kan det over en 30-40-årig periode blive til flere hundredtusind kroner

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok: Du kan rent faktisk tjene penge på at bruge penge.

Eller måske mere korrekt formuleret: Du kan få nogle af de penge, du bruger, tilbage.