Med en lønsikring sikrer du, at du i visse tilfælde beholder det meste af din løn, hvis du mister jobbet. Men du skal læse grundigt på vilkårene og finde lommeregneren frem, lyder det fra ekspert

Kun i Ekstra Bladet

Er du usikker på dit job i denne tid? Vil du være sikker på, at du ikke må gå fra hus og hjem, hvis du mister jobbet? Så overvejer du måske at tegne en lønsikring. Det er dog langtfra altid, at produktet er pengene værd, lyder budskabet fra Jakob Steenstrup, som er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk.