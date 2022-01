Gyldne tider: Det skal du vide om investering i guld

Der er både fordele og ulemper ved at investere i guld, men med tårnhøj inflation er det et godt tidspunkt, hvis du vil prøve kræfter med ædelmetaller. Her får du guiden til, hvordan du kommer ind på guldmarkedet

I løbet af de seneste år er tusindvis af danskerne gået ind på aktiemarkedet for at få opsparingen til at yngle. For med negative renter i bankerne og en inflation, der langt overstiger lønudviklingen, bliver penge, der bare står stille, langsomt mindre værd.