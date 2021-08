Havde 'værste børsnotering': Nu stryger aktien op

Det blev stemplet som den 'værste børsnotering' af et stort firma, da handelsplatformen Robinhood onsdag i sidste uge gik på børsen, og aktiekursen samtidig gik minus.

Men siden da har platformen ikke set sig tilbage, og tirsdag gik det uhyggeligt godt for aktien, der lukkede handelsdagen oppe med 24 procent i kurs 46,8 dollars.

For at det ikke skal være nok, stiger den samtidig pre-market onsdag med 11 procent og rammer her kurs 52 dollars - en del over sidste uges lavpunkt i kurs 33,25 dollars.

Ingen nyheder

Normalt vil aktiekurser stige og falde, når virksomheder melder nyheder ud, men det var ikke tilfældet med Robinhoods strålende tirsdag. Der blev nemlig ikke meldt noget ud fra firmaet.

Selskabet kom i modvind, da forårets aktiehysteri på Reddit rasede. Her lukkede platformen blandt andet ned for handler med eksempelvis Gamestop-aktien, mens kursen susede op.

Det har dog ikke skræmt investeringsfirmaet Ark Invest med Cathie Wood i front. Hun har nemlig i løbet af de seneste handelsdage bygget en position af Robinhood-aktier til en værdi af mere end 1,5 milliarder kroner.

Woods engagement Robinhood kan have haft indflydelse på kursen, da hun har mange følgere fra hele verden. Flere af dem ser hende som den nye generations Warren Buffet og følger hendes handler.