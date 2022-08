I disse tider, hvor alting er dyrt, kan det være nødvendigt at holde lidt ekstra øje med, hvor pengene drøner hen og ikke at bruge flere end højst nødvendigt - det kan disse ti apps hjælpe dig med

Ekstra Bladet

Selvom du får det samme i løn som sidste år, forsvinder pengene nok hurtigere fra din konto, end du har oplevet før. Priserne stiger på stort set alting, og det kan være svært at få økonomien til at følge med. Men med disse 11 apps kan du både spare penge, få styr på indtægt og udgifter og få gode råd til at få pengene til at holde lidt længere.