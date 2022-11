Her er den lavest: Flyt få kilometer og spar tusindvis i skat

Der kan være tusindvis af kroner at spare hvert eneste år i kommuneskat ved blot at flytte få kilometer væk, viser en opgørelse, som Ekstra Bladet har lavet

Kun i Ekstra Bladet

Er det ikke noget problem for dig at flytte blot få kilometer fra den kommune, som du bor i, til nabokommunen, kan der være tusindvis af kroner at spare hvert eneste år i kommuneskat.

Der kan nemlig være store forskelle i, hvad to nabokommuner kræver i kommuneskat, viser en opgørelse, som Ekstra Bladet står bag.