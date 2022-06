Ekstra Bladet

Har du åbnet en avis eller internettet inden for det seneste år, har du uundgåeligt hørt masser om Arne-pension. Knap så meget tale har der været om seniorpension, som for en del danskere vil være en bedre mulighed - se her, om du kan søge seniorpension og i så fald hvordan.

Det gælder om at kende til sine muligheder og søge den rette pension, hvis du er i gruppen af danskere, der inden for en kortere årrække kan starte en pensionisttilværelse.