Højeste lånerente i over to år

Efter flere år med negativ rente skal du nu betale penge i rente for et F5-lån

Det har de seneste år været en god forretning at have flekslån, når man låner penge til finansiering af sin bolig.

F1-lånet har tilbudt negativ rente siden 2015, og siden fulgte de andre flekslån med, hvilket resulterede i, at der for to år siden var negative renter på alle flekslån op til F10.

Men nu ser det ud til at vende. Renten på F5-lånet er på sit højeste i over to år - og du får ikke længere penge for at låne, idet renten nu er positiv. Det skriver Finans.

F5-lånet har nemlig krydset 0-grænsen, og du skal i øjeblikket betale 0,10 procent i rente, hvis du optager et F5-lån.

De fleste vil nok mene, at 0,10 fortsat er en meget lav og tilgivelig rente, men det ændrer ikke på, at det er en markant stigning, siden F5-lånet i januar i år lå med en rente på -0,26 procent.

Samtidig ser det ud til, at tendensen vil fortsætte.

- Vi skal nok til at vænne os til positive renter igen, siger Mikkel Høegh, der er afdelingsdirektør i Jyske Realkredit til Finans.

Stadig billigere en kortere lån

Til trods for, at man nu skal betale penge i rente for F5-lånet, så er det over fem år alligevel billigere end at have et F1-lån eller F3-lån, selvom de stadig ligger med en negativ rente.

Det skyldes, at bidragssatserne blev hævet markant på de korte lån efter finanskrisen. Således er bidragssatsen på F5-lånet 0,30 procentpoint lavere end F1-lånet.

Samtidig skal F1-lånet refinansieres hvert år, og her skal man betale en kursskæring på 0,3 point. Ifølge Finans vil det over en femårig periode koste 2000 kroner mere efter skat at have et F1-lån end et F5-lån, hvis lånebeløbet er en million kroner.