Hold ferie med pensionsfinte

Tænk, hvis du kunne få glæde af nogle af dine pensionspenge, før du går på pension. Det har du faktisk mulighed for ved at investere i ferieboliger. Læs med her, hvor vi gennemgår, hvordan det fungerer, og ser på fordele og ulemper

- Forestil dig to yderpunkter, hvor det ene er, at du selv køber et hus i Skagen eller Spanien, og det andet er, at du køber en aktie i et børsnoteret selskab, som du regner med giver et afkast. Der ligger dét her et sted midt imellem.

Forklaringen kommer fra Hans Peter Christensen. Han er direktør i Beierholm Finansiel Rådgivning, og den investeringsmulighed, han taler om, handler om at investere en del af sin pensionsopsparing i et selskab, der ejer nogle ferieboliger, som man så også får adgang til.