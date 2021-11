Husk dette før nytår

December nærmer sig med hastige skridt, og det betyder også, at det snart er sidste udkald, hvis du vil have styr på økonomien og undgå ubehagelige overraskelser næste år.

Der er nemlig flere økonomiske områder, du lige bør give et tjek, før kalenderen siger 2022.

Husk at få styr på papirarbejdet inden nytårsaften. Foto: Stine Tidsvilde

1. Giv pensionen et gennemsyn

- Det er generelt en god idé at sikre sig, at man har styr på pensionen og fx ikke har små pensioner – såkaldte klatpensioner - liggende, som man ikke længere indbetaler til.

- De bliver nemlig bare ædt op af omkostningerne, og derfor er det ofte en god idé at samle sine pensioner, hvis man fx skifter arbejde, forklarer Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea.

Tip: Der er grænser for, hvor meget du må indbetale til en aldersopsparing. I 2021 må du højst indbetale 5.400 kr., men hvis der er fem år eller mindre, til du går på pension, må du indbetale op til 52.400 kr. Beløbet gælder for 2021, og derfor er 31. december den sidste indbetalingsdag for 2021.

2. Tag et kig på din forskudsopgørelse.

Du har sikkert lige fået brev fra Skat om, at din forskudsopgørelse for 2022 ligger klar. Selvom de færreste af os elsker at sidde med den slags nørderier, kan du med fordel tage et kig på den inden nytår. På den måde kan du undgå et skattesmæk senere.

- Det er især vigtigt at få ændret sin forskudsopgørelse, hvis man har fået nyt job eller er gået op eller ned i tid. Eller hvis man har købt eller solgt bolig eller omlagt lån, er blevet gift eller skilt.

- Det kan også være, at man har mulighed for større eller mindre fradrag - fx mindre kørselsfradrag, hvis man arbejder mere hjemme som følge af corona eller barsel. Eller man har måske ret til håndværkerfradrag som følge af byggeprojekter eller rengøringshjælp, siger Ida marie Moesby.

3. Giv afgiftsfrie gaver

I 2021 må man højst give gavebeløb til sin nære familie på 68.700 kr., uden at beløbet beskattes. Beløbsgrænsen gælder pr. år, så vil du nå at begave dine kære i år, skal det være inden nytår.

