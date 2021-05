Investerings-ekspert: Sådan kommer du i gang

Det kan virke uoverskueligt at finde hoved og hale i investering. Men det er slet ikke så svært, som mange tror, mener en af kræfterne bag Moneypenny i Danmark, Ann-Christina Lykke. Læs her, hvordan du kommer i gang

Har du overvejet at begynde at investere dine penge, men synes du, at det virker svært og uoverskueligt at komme i gang?

Ann-Christina Lykke, investerings-ekspert og en af kræfterne bag Moneypenny and More, et investeringsunivers for kvinder, guider dig her til, hvordan du kommer bedst fra start i dit investeringseventyr.