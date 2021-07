Kinesiske aktier styrtdykker

Aktierne i den kinesiske virksomhed TAL Education Group er fredag mindre end halvt så meget værd, som de var, før den amerikanske Nasdaq-børs åbnede fredag.

I skrivende stund er aktiekursen faldet 65 procent.

Samme billede ser man hos virksomheden New Oriental Education & Technology, hvor aktiekursen er faldet med 40 procent.

De voldsomme dyk sker efter nyheden om, at Kina vil bede virksomheder i sektoren om at blive non-profit-organisationer, skriver Business Insider.

Kina er allerede godt i gang med den store omvæltning. Ifølge det amerikanske medie CNBC er det nu forbudt for virksomheder inden for digital undervisning at tjene penge på aktier. Samtidig er det ikke længere muligt for udlændinge at investere i virksomhederne. Det viser et dokument fra de nye retningslinjer, som mediet er kommet i besiddelse af.

Flere kinesiske aktier dykker

Kinas nye krav skaber tydeligt frygt hos investorer, der har penge i kinesiske aktier.

Aktieværdien er faldet hos næsten samtlige af de store kinesiske tech-virksomheder på det amerikanske marked fredag.

Alibaba, JD.com, Baidu, NetEase, Weibo Corporation, Tencent og iQIYI er alle faldet i omegnen af fire til syv procent.