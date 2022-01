27-årige Kasper Højriis har et sekscifret beløb investeret i aktier. Alligevel håber han snart, at markedet falder sammen - læs om hans strategi her

Da Kasper Højriis for fem år siden begyndte at interessere sig for aktier, var han slet ikke klar til at gå 'all in'. Han ville gerne gemme størstedelen af pengene, så han på sigt kunne investere i en bolig i Aarhus, hvor han i dag bor til leje.