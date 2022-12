Kun i Ekstra Bladet

Krig, energikrise, tårnhøj inflation og recession på trapperne. Det er den virkelighed, vi kigger ind i, og det efterlader for de fleste flere spørgsmål end svar - særligt når det kommer til investering og formueforvaltning.

I denne artikel har vi samlet de bedste svar fra topøkonomen Andreas Steno, der for nyligt gæstede Ekstra Bladet for at dele sit indblik med læserne.