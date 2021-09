Laveste antal solgte lejligheder i seks år

I sidste uge blev der solgte det laveste antal lejligheder i seks år. Samtidig falder også antallet af solgte sommerhuse, mens der endnu er godt salg i villaer.

Det viser nye tal fra Boligsiden, som Estate har kigget på.

- Salget af ejerlejligheder har været forrygende under Covid-19, så det er en situation, vi før eller siden måtte forvente ville indtræffe. Sådan en udvikling kan jo ikke blive ved for evigt, siger Estates presseansvarlige, Thomas Hovgaard, i en pressemeddelelse.

Stadig efterspørgsel

Sidste uges salg af ejerlejligheder er på 412, hvilket er omtrent det samme som blev solgt i 2015.

- Markedet for ejerlejligheder er stærkt påvirkeligt af en række forskellige faktorer, hvor pris selvfølgelig er en af dem. Priserne er steget markant under pandemien, og det er klart, at højere priser kan være med til at snævre mængden af potentielle købere ind, da man skal kunne leve op til krav om finansiering, som selvfølgelig bliver mere vanskeligt des højere priserne bliver, siger Thomas Hovgaard videre.

Det bliver dog understreget, at der endnu er efterspørgsel på lejlighederne.

- Især for de mindre indkomster er det svært at finde en bolig i fx København og Aarhus, og derfor kan ejerlejligheder med høje kvadratmeterpriser være en showstopper for mange.