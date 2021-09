Lille dansk aktie banker i vejret

Det danske selskab Penneo, der er noteret på den mindre danske børs First North, har fået en forrygende start på mandagens handelsdag.

Således stiger aktien i skrivende stund med næsten 15 procent til kurs 39 kroner per aktie.

Forklaringen til den store stigning skal findes i, at en ny rapport, som Børsen har beskrevet, peger på, at aktien bør koste op mod 60 kroner.

Har selv betalt rapport

Rapporten er udarbejdet af den nordiske investeringsbank ABG Sundal Collier og er betalt af Penneo selv.

I rapporten lyder det blandet andet:

'Vi mener, at Penneo har bevist attraktiviteten af sin forretningsmodel og sit produkt. For et SaaS-selskab (software som en service, red.) i denne situation giver det mening at investere i accelereret kundetilgang og vækst for at vinde markedsandele – også selvom det presser rentabiliteten og pengestrømmen på kort sigt.'

Du kan læse hele rapporten her.

Ramte kurs 95

I januar kostede en aktie på et tidspunkt 95,40 kroner i Penneo, men siden da har prisen være stødt faldende.

Af rapporten fremgår det, at ABG Sundal Collier vurderer, at det bedste scenarie for aktiekursen er 60 kroner, mens det værste scenarie giver en pris på 30 kroner per aktie.

Penneo beskæftiger sig med digitale underskrifter og blev børsnoteret i juni 2020.