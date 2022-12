Donald Trump har i flere år betalt en misundelsesværdig lav skat. I denne artikel kan du få et overblik over, hvordan du på lovlig vis kan beholde flere penge til dig selv

Danske skatteslaver kan misundeligt iagttage de trækprocenter, som eks-præsidenten kan præsentere.

I denne artikel får du det store overblik over, hvordan du på lovlig vis kan beholde flere af dine egne penge.

Der kan nemlig være store summer at hente på et ukendt fradrag, en særlig pensions-finte, en ændring, der med et enkelt klik kan give 2000 kroner, og noget så banalt som et overblik over mulige fradrag.