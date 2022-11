Ekstra Bladet

For mange er bilen den næststørste investering, man laver i livet, foruden boligen. Så i sagens natur vil man rigtig gerne passe godt på sin bil. Her fortæller mekaniker og værkfører Jan Bernild Johansen om, hvordan han sørger for, at bilen kører, som den skal.

En bil er på nogle punkter lidt ligesom en levende organisme, der skal plejes og passes for at fungere, og tommelfingerreglen er, at jo bedre man tager sig af sin bil, jo bedre behandler den også dig.