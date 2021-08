Minister giver ti kommuner lov til at hæve skatten

Borgerne i ti kommuner skal gøre sig klar på, at de får en skattestigning for andet år i træk, når de får deres løn i 2022.

Det fremgår af en opgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet, skriver nichemediet NB-Økonomi.

Skattestigningerne skyldes, at de ti kommuner har et tab på udligningsreformen, og nu har Indenrigs- og og Boligministeriet givet dem tilladelse til at hæve skatten med samlet 110,6 millioner kroner. Det er Gentofte, Helsingør, Hillerød, Greve, Solrød, Lejre, Fanø, Horsens, Skanderborg og Aarhus.

I alt havde 19 kommuner mulighed for at hæve skatten i år på baggrund af tabene fra udligningsreformen, men ni kommuner har valgt ikke at gøre det. Det er Rudersdal, Vallensbæk, Hørsholm, Gladsaxe, Egedal, Kolding, Glostrup, København og Favrskov kommuner, som har valgt at holde skatten i ro i 2022, selvom de kunne have hævet skatten.

Næste år er det kun er seks kommuner, som har mulighed for sætte skatten op i 2023. Det er Gentofte, Greve, Hillerød, Fanø, Solrød og Skanderborg.

Til gengæld er 2022 sidste år, hvor Aarhus, Horsens, Lejre og Helsingør kommuner kunne hæve skatten, fordi deres tab på udligningsreformen til den tid er fuldt indfaset, og de seks har nu brugt den maksimale reserverede ramme til skattestigninger.

Selvom de ti kommuner har reserveret rammen til skatteforhøjelser for 2022, så er det ikke ensbetydende med, at de skal udnytte rammen. Skatteprocenterne afgøres først endeligt ved kommunernes budgetlægning, som skal være færdig til oktober.