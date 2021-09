Musk om kryptomarkedet: Gør ikke noget

- Jeg tror ikke, at det er muligt er ødelægge krypto, men det er muligt for regeringer at sænke dets fremskridt, lyder det fra Elon Musk

Tesla-chef Elon Musk, der desuden er investeret i kryptovaluta, har en klar opfodring til den amerikanske regering, når det kommer til regulering af det uregulerede kryptomarked.

- Jeg vil sige 'gør ingenting', lyder det fra Musk ifølge CNBC på en kodningskonference i Beverly Hills, hvor han blev adspurgt til fremtiden for kryptovalutaer, der blandt andet tæller Bitcoin og Ethereum.

- Jeg tror ikke, at det er muligt er ødelægge krypto, men det er muligt for regeringer at sinke dets fremskridt.

Tidligere på året investerede Musk og Tesla flere milliarder i Bitcoin, hvilket var med til at få prisen for en Bitcoin til at stige til hidtil usete højder. I skrivende stund koster en Bitcoin 268.000 kroner - for et år siden kostede en Bitcoin 67.500 kroner.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE/Ritzau Scanpix

Stik imod Finanstilsynet

Musks ord står i skærende kontrast til, hvad det danske Finanstilsyn tirsdag meldte ud om markedet for kryptovalutaer. Her blev markedet beskrevet som 'Det Vilde Vesten.'

- Finanstilsynet planter et advarselsskilt på kryptovaluta, fordi udstedere af kryptovaluta ikke er lovregulerede eller underlagt tilsyn fra myndighederne. Det samme gælder ofte handelstjenesterne. Forbrugerne kan derfor ikke føle sig beskyttet i samme grad, som hvis forbrugerne handler med regulerede finansielle produkter som aktier og obligationer, lød det fra kontorchef i Finanstilsynets Forbrugerkontor Ulla Brøns Petersen.

Hun forklarede videre, at den risiko, som fraværet af forbrugerbeskyttelse giver, skal lægges til den risiko, der er ved at handle med kryptovaluta.

- Værdien kan på kort sigt lynhurtigt tage en rutsjebanetur, og på langt sigt er produkter baseret på krypoaktiver også forbundet med flere risici. Finanstilsynet opfordrer derfor almindelige forbrugere til at være meget forsigtige med at placere deres opsparing i kryptovaluta.

