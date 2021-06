Nationalbanken går kontra: Gør noget ved boligmarkedet

Nationalbanken mener, at det er 'rettidig omhu' at handle, men de økonomiske vismænd er mere rolige

Til trods for at formandskabet for det De Økonomiske Råd tirsdag fremlagde, at man ikke mener, at der er behov for indgriben på det glohede boligmarked, er Nationalbanken anderledes klar til handling.

I en kommentar til rådets økonomiske rapport lyder det blandet andet om boligmarkedet:

'Det vil være rettidig omhu at se på tiltag, som kan begrænse sårbarheden ved store udsving på boligmarkedet.'

Nationalbanken foreslår, at man eventuelt kan indføre højre udbetalingskrav for et lån.

Derudover tilskynder Nationalbanken til, at man snarest muligt får styr på de nye ejendomsvurderinger, hvilket har resulteret i en kæmpestor gæld til boligejerne.

'Det er også vigtigt, at den nye boligbeskatning, der genskaber sammenhængen mellem boligskatten og boligpriserne, indføres som planlagt i 2024, og at der snarest muligt bliver klarhed om, hvad de nye vurderinger betyder,' skriver Nationalbanken.

Ikke akut

I den nye rapport fra formandskabet for De Økonomiske Råd - bedre kendt som de økonomiske vismænd - fremgår det, at de forventer, at huspriserne stiger med 13,8 procent i år.

- Vi er enige i, at der er behov for skærpet opmærksomhed, men vurderer ikke, at der endnu er et akut behov for indgreb, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

Vurderingen bygger blandt andet på, at boligbyrden i dag er relativt lav blandt danskerne. Boligbyrden er et udtryk for, hvor stor en andel af en persons eller families indkomst der går til at betale boliglån og -skatter.

Derudover peger vismændene også på, at der allerede i dag er gennemført en række stramninger i forhold til situationen før finanskrisen, samt at det ikke kan afvises, at en del af prisstigningerne kan have en realøkonomisk forklaring.