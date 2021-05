Nu bliver hver femte bolig solgt på denne måde

Boligerne sælger næsten sig selv landet over. Nu er hver femte salg et skuffesalg, hvor ejendom ikke annonceres offentligt

Det danske boligmarked raser endnu af sted, men panderykkerne bliver dybere hos Nationalbanken, der anbefaler, at man begynder at trykke på bremsen.

Nye tal fra Boligsiden.dk viser ifølge Finans, at det nu er hver femte boligsalg er et skuffesalg.

Altså et salg, hvor boligen end ikke har været annonceret offentligt, men udelukkende til mæglernes interne køberkartotek.

Kort sagt - så sælger en stor andel af boligerne næsten sig selv.

Folk ringer på

Ifølge Finans er der tale om et rekordantal handler gennem skuffesalg, og det er både noget sælger og mægler mærker.

- Køberne er blevet mere opsøgende. Mæglerne får mange henvendelser, men nogle købere smider breve i postkasser for at melde deres interesse. Der er også interesserede, der ringer direkte til nogle boligejere for at høre, om de vil sælge, siger senior kommunikationskonsulent hos Home Michael Dalsager til Finans.

Samtidig med den store interesse for boliger stiger priserne ligeledes mod usete højder.

De kraftige prisstigninger øger risikoen for et senere prisfald, og den sårbarhed bør begrænses, mener Nationalbanken.

'Højere udbetalingskrav og krav om afdrag for højt gældsatte boligejere er blandt de tiltag, som bør overvejes,' lyder det i en ny analyse fra Nationalbanken.

Ifølge tal fra Boligsiden var huspriserne i april 14,3 procent højere end samme måned sidste år. Prisen på lejligheder er steget 16,6 procent.

Det er ikke første gang, at Nationalbanken fortæller, at advarselslamperne blinker, når det kommer til boligmarkedet.

Stilhed fra minister

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har torsdag ikke mulighed for at stille op til interview. Han oplyser i et kort, skriftligt svar, at der ikke er planer om at gribe ind på området:

- Regeringen følger udviklingen, men regeringen har ikke planer om indgreb på boligmarkedet, siger han.

Opfordringen om indgreb er også kommet fra andre steder end Nationalbanken. Det er også kommet fra Finanstilsynet og Allan Polack, der er topchef for landets største pensionskasse, PFA.

Polack opfordrede for nylig til, at man indfører beskatning ved salg af bolig. Som det ser ud nu, skal der ikke betales skat, hvis man har tjent penge ved at sælge for eksempel sit hus.