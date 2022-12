Kun i Ekstra Bladet

Bundskat, mellem-skat, top-skat, top-top-skat? Uanset hvor du befinder dig, så giver din pension dig flere muligheder for at tage en personlig skatterabat.

Det har i mange år været attraktivt for danskere, der svæver over grænsen til topskat at betale ekstra ind til deres pension. Men regeringsgrundlaget for den nye regering introducerer flere tiltag, der kan vende op og ned på, hvad du bør gøre med dine penge.