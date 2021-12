Dine Penge ... 6. dec. 2021 kl. 10:50 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Nye beregninger: Skal du vælge efterløn eller tidlig pension?

Drømmer du om at forlade arbejdsmarkedet før tid - og har du mulighed for at gå på både tidlig pension og efterløn - kan du med fordel regne på, hvad der bedst kan betale sig økonomisk. Der kan være mange tusind kroner at hente