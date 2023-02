Nye boligejere skal betale sælgers skat

Har du købt bolig inden for de seneste to år, risikerer du at få en regning for tidligere ejers tid i huset

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Er du blandt de knap 200.000 danskere, der købte bolig i 2021 eller 2022, kan du komme til at betale skat for din boligs tidligere ejer.

Når de nye ejendomsvurderinger offentliggøres, bliver der nemlig opkrævet skat bagud for årene 2021-2023.

- Det er sådan, at vi i 2021, 2022 og 2023 skal beskattes af den nye 2020-vurdering, men da 2020-vurderingerne endnu ikke er sendt ud, benytter SKAT de gamle vurderinger fra 2011 til en foreløbig beregning af skatten.

- Da de nye vurderinger forventes at være højere end de gamle, har mange boligejere altså betalt for lidt i 2021-2023, og de kan derfor forvente en efteropkrævning eller restskat, når de nye vurderinger er klar, siger Lise Bergmann Nytoft, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea.

Annonce:

Betal for din forgænger

Som ny boligejer tror du måske, at du slipper for den kedelige ekstra-regning. Men det gør du langt fra. For har du købt bolig i 2021 eller senere, får du lov at betale eventuel restskat fra tidligere ejers tid i boligen.

'Evt. efteropkrævning (og evt. tilbagebetalinger) af grundskyld vedr. 2021-2023 går til den nuværende ejer - også selv om ejendommen har været handlet i 2021-2023', oplyser Skatteministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge Skatteministeriet er det op til de handlende selv at aftale, hvem der skal betale hvad. Så har du handlet bolig efter 2020 uden at kende til de kommende opkrævninger, kan du meget vel hænge på hele regningen.

LA: Ikke den aftale vi indgik

Skatteordfører for Liberal Alliance Steffen Frølund giver ikke meget for den ordning, og han mener ikke, at det var den aftale, partiet stemte for, da de var med til at vedtage det nye boligskatteforlig.

Annonce:

- Idéen med at bruge milliarder på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem var, at boligejere skulle opleve, at deres boligskat blev betalt på et rimeligt og gennemskueligt grundlag. Når man nu vil udsende boligvurderinger for 2020 i 2024 og begynde at efterregulere boligejere, som måske ikke gang boede i den pågældende bolig i perioden, så opnår man desværre det modsatte, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har for flere uger siden bedt Skatteministeriet om at redegøre for, hvordan efterreguleringerne hænger sammen med de politiske aftaler, men jeg har fortsat ikke modtaget et svar.

Tavshed fra S

Ekstra Bladet har gennem flere dage været i kontakt med skatteordfører for Socialdemokratiet Anders Kronborg.

Det er dog ikke lykkedes at få en kommentar til boligskatteforliget eller det faktum, at nye boligejere risikerer at skulle betale sælgers gæld.

Heller ikke skatteminister Jeppe Bruus har det været muligt at få en kommentar fra.

1,1 million boligejere kan vente skattesmæk

Det skal du gøre: Rente-smæk til boligejere