Økonomieksperten: Gør dette med din bankrådgiver

Carsten Holdum er Ekstra Bladets privatøkonomiske ekspert. Her giver han dig de bedste råd, så du sparer penge og ikke bliver den lille i mødet med din bankrådgiver

Hvad skal jeg gøre for at forberede mig før et møde med min bankrådgiver?

Spørgsmålet om, hvordan man bedst forbereder sig inden mødet med banken, er det, jeg hyppigst får stillet. Ofte i forbindelse med boligkøb, hvor man føler sig meget underlegen og afhængig af bankens velvilje. Og hvor god forberedelse virkelig er godt givet ud.