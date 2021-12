Det kan have enorme økonomiske konsekvenser for din pensionsopsparing, hvis du ikke har øje for omkostningerne

En forskel på en halv procent i årlige omkostninger kan betyde, at du skal arbejde fem år mere for at opnå samme pensionsopsparing. Det viser beregninger, som PensionDanmark har lavet - og her får du guiden til at sikre dig selv bedst muligt.