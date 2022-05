Ekstra Bladet

Der er meget at regne på som boligejer i denne tid.

Men selvom det ved første øjekast ikke ser ud til at give de store besparelser at skifte lån, kan det godt betale sig at regne efter eller at få rådgivning. Det er Steven Bøjden Boer fra Broby et fint eksempel på.

For ham var det irritation over bureaukrati og firkantede regler hos banken, der fik ham og hans hustru til at undersøge muligheden for at skifte.