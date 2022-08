Det er vigtigt at kende alle muligheder og risici, før du omlægger dit boliglån

Ekstra Bladet

Renten stiger igen. Det betyder, at det igen er interessant at spekulere i opkonvertering af dit boliglån. Altså at omlægge lånet til en højere rente, hvorved du kan hakke en bid af din restgæld.

Det er kompliceret stof og ofte store beløb, vi taler om. Derfor er det vigtigt - og frygtindgydende - at vide, at du løber en risiko, uanset om du vælger at opkonvertere eller ej.