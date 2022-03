Otte danskere: Her er vores sparetips

Pensionisten, den unge og parret fra Nordjylland. Her får du indblik i, hvordan otte danskere sparer penge i hverdagen - og kan måske lade dig inspirere

Ekstra Bladet

Det er blevet dyrt at være dansker. Derfor har Ekstra Bladet talt med danskere om, hvilke små og store ting de gør i hverdagen for at skåne pengepungen.